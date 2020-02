In Uhyst am Taucher ist am Dienstagnachmittag ein Mann beim Entladen seines Lkw schwer verletzt worden. Auf dem Fahrzeug hatten sich einige der geladenen Granitplatten gelöst und waren auf den Mann gestürzt. Das Gewicht der Platten wurde auf drei Tonnen geschätzt. Noch bevor die alarmierten Feuerwehren am Unglücksort an der Taucherwaldstraße eintrafen, hatten Mitarbeiter der ansässigen Firma den Verunglückten befreit. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik nach Dresden geflogen.