Am Sonnabend haben sich in Großschönau im Landkreis Görlitz deutsche und tschechische Feuerwehrleute getroffen, um die Wiedereröffnung der Grenze zu feiern Seit 53 Jahren pflegt die Freiwillige Feuerwehr aus dem sächsischen Großschönau mit den Kameraden im tschechischen Varnsdorf.

Für den Ernstfall haben die beiden Feuerwehren eine Vereinbarung, dass sie sich im Brandfall helfen und zum Löschen die Grenze überqueren dürfen, sollten die eigenen Kräfte nicht ausreichen. Doch in den vergangenen 83 Tagen war daran nicht zu denken. Durch die Corona-Pandemie blieb die Grenze zwischen Großschönau und Varnsdorf geschlossen.

Nach knapp drei Monaten geschlossener Grenzen konnte sich nun über die letzten Wochen ausgetauscht werden. So häuften sich in Varnsdorf die größeren Brände und in Großschönau waren es vor allem die Hygienevorschriften, die die Kameraden beschäftigten.