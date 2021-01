Die ATN Hölzel GmbH aus Oppach hat den Zuschlag für einen Großauftrag beim Elektrofahrzeugbauer Tesla erhalten. Wie Unternehmenssprecher Ronny Gutte auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, wird ATN die Automatisierungsstrecke für mehrere Scheibenklebeanlagen für das Werk in Grünheide bauen. Diese sollen bereits im Juni in den Betrieb gehen. "Das ist natürlich sehr spannend. Wir fangen ja schließlich auf einem weißen Blatt Papier an." Gutte zufolge wird keine der von ATN gefertigten Automatisierungsanlagen ein zweites Mal gebaut. "Wir ziehen das nicht aus der Schublade, denn es sind immer unterschiedliche Ausgangspunkte."

Ambitionierter Zeitplan

Auch wenn bis Juni nicht wirklich viel Zeit ist, will der Oppacher Anlagenbauer Gas geben. "Wir planen jetzt mit diesem Zeitpunkt." ATN, das 350 Mitarbeiter in Deutschland und weiteren 100 im Ausland hat, sucht für den Großauftrag weiteres Personal. Unabhängig vom Engagement in Grünheide sei das Ziel immer eine unbefristete Zusammenarbeit, so Gutte. ATN Oppach baut Sondermaschinen und Anlagen in der Applikationstechnik und Automatisierung. Bildrechte: ATN Hölzel GmbH

Dass sich Tesla mit seinem charismatischen Kopf Elon Musk für das Oberlausitzer Unternehmen entschieden hat, könnte daran liegen, dass ATN schon einmal für den Autobauer gearbeitet hat, damals in den USA. Neben dem Werk in Grünheide wird ATN erneut ein Werk in Amerika mit einer neuen Anlage ausstatten.

Auch wenn Tesla noch zu unseren kleineren Kunden gehört, so hat ein Projekt beim Pionier der Elektromobilität doch auch ein wenig Prestige-Charakter. Tesla funktioniert als junger Automobilbauer ein wenig anders, als unsere Stammkunden im Bereich Automotive. Das macht die Arbeit spannend und wir freuen uns auf die Projekte. Ronny Gutte Unternehmenssprecher ATN Oppach

Produkte international gefragt