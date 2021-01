In Friedersdorf im Landkreis Görlitz ist in der nacht zum Sonntag eine Industriehalle niedergebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren in dem Gebäude Fahrzeuge und Material eines Heizugsbetriebs in Brand geraten. Der Brand sei nach etwa zwei Stunden gelöscht worden, die Halle sei jedoch nicht mehr zu retten gewesen.