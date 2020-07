Die Polizei hat am Donnerstag auf der A4 zwischen Bautzen und Görlitz sowie an der Bundesstraße bei Oderwitz eine Großkontrolle durchgeführt, um gegen Grenzkriminalität vorzugehen. Circa 240 Bereitschaftspolizisten, 80 Beamte der Polizeidirektion Görlitz sowie Kollegen des Zolls waren im Einsatz, sagte Polizeisprecher Marc Klinger MDR SACHSEN. Koordiniert wurde die Aktion von der Sonderkommision "Argus". Die Soko war Mitte November 2019 von der Polizeidirektion Görlitz gegründet worden, um schärfer gegen grenzüberschreitende Straftaten vorzugehen.

Wo oft kontrolliert wird, lassen Leute eher von Straftaten ab, so Polizeisprecher Marc Klinger. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Mit regelmäßig stattfindenden Verkehrskontrollen soll laut Klinger zum einen das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung gestärkt werden und zum anderen gilt es, den Kontrolldruck in Grenznähe aufrechtzuerhalten. Das habe auch eine präventive Wirkung so der Polizeisprecher. Denn je häufiger kontrolliert werde, um so wahrscheinlicher lassen Personen auch von bestimmten Taten ab.