Nach der grenzübergreifenden Verfolgungsjagd der tschechischen Polizei am Donnerstag ist am Freitag das Fluchtfahrzeug gefunden worden. Deutsche Polizeibeamte entdeckten das Auto am Breiteberg in Bertsdorf-Hörnitz. Der Wagen stand hinter einem großen Holzhaufen - etwas versteckt. Nach Polizeiangaben gehörten die Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug.