Die Polizei in Zittau hat sich bei einem 18 Jahre alten Schüler für sein beherztes Eingreifen bedankt. Dieser hatte Ende November vergangenen Jahres der Polizei geholfen, zwei Ladendiebe zu schnappen. In einer Freistunde saß der Gymnasiast mit einem Mitschüler auf einer Bank an der Weberkirche. Plötzlich sah er eine Frau, die zwei Männern nachrannte und "Dieb, Dieb!" rief. Der junge Mann fackelte nicht lange, klemmte sich an die Fersen der Flüchtenden, holte auf und entriss ihnen einen Beutel mit gestohlenen Elektroartikeln.