Wildtierexperten prüfen, ob ein Wolf einen Hund in der Gemeinde Weißkeißel in Ostsachsen getötet hat. Der Hundekadaver ist zur Untersuchung ans Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin gebracht worden, teilte die Fachstelle Wolf des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) am Mittwochabend mit. In Berlin seien Genetikproben genommen worden.