Der Birkenporling ist ein Schwächeparasit und wächst vor allem an alten Birken. Bildrechte: Isabelle Fabian

Die sogenannten Magic Mushrooms, halluzinogene Pilze, die ihre Konsumenten in einen Rauschzustand versetzen, sind vielen ein Begriff. Dass es daneben aber auch unzählige Pilze gibt, die wie Heilkräuter wirken können, z.B. auf den Magen-Darm-Trakt oder auf das Immunsystem, ist dagegen weniger bekannt. Und noch nicht gänzlich bewiesen. Auch in unseren Breiten wachsen einige Heilpilze.

Auf der Suche nach Heilpilzen bei Zittau

Bewaffnet mit einem Korb und seinem "Pilzauge" streift Bernd Meißner durch seinen Hauswald bei Zittau. Während sonst Speisepilze ins Sammelkörbchen wandern, ist er heute auf der Suche nach dem Birkenporling und anderen einheimischen Pilzen, die vor allem in der Erkältungszeit helfen sollen. Bernd Meißner ist geprüfter Pilzsachverständiger und ein Experte, wenn es darum geht, Pilze zu bestimmen.

Bernd Meißner auf Pilzsuche. Bildrechte: Isabelle Fabian

Laien rät er jedoch dringend davon ab, auf eigene Faust nach Heilpilzen zu suchen und diese dann zu verwenden. Die Verwechslungsgefahr mit ungenießbaren oder giftigen Exemplaren sei einfach zu groß. Außerdem empfiehlt er nur Pilze, die er selbst schon auf deren Wirkung getestet hat.

"Waldkaugummi" im Wintervorrat

"Mir hat der Birkenporling gegen mein Sodbrennen geholfen", erzählt Bernd Meißner, während er sich durchs Dickicht kämpft. Der Pilz wächst an abgestorbenen Birken, er ist ein Schwächeparasit. Der Birkenporling bildet einjährige Fruchtkörper aus und fühlt sich ein bisschen wie Gummi an. Bernd Meißner nennt den Birkenporling deshalb auch liebevoll "Waldkaugummi".

Der Birkenporling gepflückt und getrocknet. Etwa drei getrocknete Streifen übergießt Bernd Meißner mit einem Liter kochendem Wasser. Bildrechte: Isabelle Fabian

Im Herbst legt sich der Pilzexperte immer einen Vorrat für den Winter an. Aus den etwa gurkenscheiben- bis handtellergroßen Baumpilzen kocht er Tee. Vorher schneidet er den Porling aber in Streifen und trocknet diese. Ähnlich verfährt der Pilzexperte mit der Schmetterlingstramete oder dem Schieferschillerporling.

Schon der "Ötzi" trug Pilze bei sich

Bernd Meißner muss gar nicht lange nach dem Birkenporling suchen, in einem Waldstück mit etlichen alten und umgekippten Birken wird er fündig. Beim Ernten berichtet der Kenner, dass man bei der berühmten Gletschermumie "Ötzi" Reste des Pilzes gefunden habe. Man gehe also davon aus, dass den Menschen damals schon die antibakterielle und antivirale Wirkung des Birkenporlings bekannt gewesen sei.

Links Birkenporling, Mitte Schmetterlingstramete, rechts Chaga - fertig getrocknet, in Gläsern halten sie sich gut, da kommt man gut übern Winter. Bildrechte: Isabelle Fabian

"Wenn man Pilze sammelt, muss man sich immer 100 Prozent sicher sein, um welchen es sich handelt. Den Birkenporling könnte man mit dem jungen Zunderschwamm verwechseln, aber der bildet mehrjährige Fruchtkörper aus", erklärt der Pilzberater. Allerdings gelte auch der Zunderschwamm als Heilpilz, aber den habe er noch nicht ausprobiert.

Pilze können Immunsystem stärken

Auf dem Rückweg hält Bernd Meißner vor allem nach Baumstümpfen Ausschau, denn an diesen wächst die Schmetterlingstramete gern. In der traditionellen chinesischen Medizin wird der Pilz seit Jahrhunderten angewandt, etwa zur Entgiftung oder zur allgemeinen Stärkung des Immunsystems. In den vergangenen Jahrzehnten ist die medizinische Wirkung des Pilzes von Forschern unter die Lupe genommen worden.

Der Fliegenpilz ist auch ein Heilpilz. Die Dosis macht das Gift. Laien rät der Experte jedoch dringend davon ab, auf eigene Faust nach Heilpilzen zu suchen und diese dann zu verwenden. Bildrechte: Isabelle Fabian

In Asien wird die Schmetterlingstramete z.B. unterstützend in der Krebstherapie angewandt. Deshalb wird der Heilpilz auch gezüchtet. Hierzulande sind etliche Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt, vor allem in Online-Shops wird der Vitalpilz offensiv beworben. "Da werden bei vielen Leuten falsche Hoffnungen geweckt. Manche denken dann gleich, dass der Pilz Krebs heilen kann", bemängelt Bernd Meißner. Er selbst gönnt sich immer mal einen Schmetterlingstramenten-Tee, um seine Immunabwehr zu stärken.

Verbraucherzentrale warnt vor "Vitalpilprodukten"

Die Verbraucherzentrale sieht die Heilpilzthematik noch kritischer und warnt sogar vor dem Verzehr von Vitalpilzprodukten, egal ob nun zur Vorbeugung von Infekten, Magengeschwüren, zur Steigerung der Potenz oder der Erhaltung der Jugend. In Deutschland werden die Pilze in Form von Pulver, Kapseln oder Extrakten angeboten. Kunden sollten unbedingt darauf achten, wo die Präparate hergestellt werden.

Links Grünblättriger Schwefelkopf, rechts das Stockschwämmchen, beide wachsen büschelig, der Grünblättrige Schwefelkopf ist magendarmgiftig. Bildrechte: Isabelle Fabian

So würden asiatische Produkte meist nicht die angegebenen Stoffe enthalten und seien mit giftigen Pilzsubstanzen verunreinigt. Außerdem seien Selbst-Therapien mit Pilzextrakten nicht zu empfehlen, besonders wenn man andere Medikamente einnehme. Hier sei unbedingt ein Arzt zu konsultieren, damit keine Wechsel- oder Nebenwirkungen auftreten.

Verzehr auf eigene Gefahr