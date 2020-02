"Bahnen ziehen" zugunsten der Schwimmhalle

Der Widerstand gegen die Sparpläne in Zittau wächst. Das war am Vormittag in Hirschfelde deutlich zu sehen, als sich am Eingang der Schwimmhalle eine Warteschlange bildete. Zu einer Protestaktion gegen die Schließung hatten die Initiatoren der Unterschriftenliste eingeladen und zwar unter dem Motto "Bahnen ziehen". An dem Protestschwimmen beteiligten sich auch viele Ortsbürgermeister aus der Umgebung von Zittau und Vereine wie beispielsweise die Jugendfeuerwehr Zittau, Sportler von Robur Zittau oder dem Verein der O-SEE Challenge aus Olbersdorf.

Andrea Weber von der Jugendfeuerwehr Zittau im Gespräch mit MDRSACHSEN-Reporter Uwe Walter. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Wir benötigen die Schwimmhalle hier, denn wir machen hier Dienstsport und machen auch kleine Wettkämpfe und vor allem können wir hier am Nachmittag mit den Kindern schwimmen. Das ist im Zittauer Stadtbad nicht möglich. Andrea Weber Jugendfeuerwehr Zittau

Aber auch viele einheimische Wasserratten und Senioren zogen am Sonnabend in der Schwimmhalle ihre Bahnen. Die Jugendfeuerwehr Zittau beteiligte sich an dem Protest, denn die Schwimmhalle ist ihre Trainingshalle für die Wasserrettung. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Oberbürgermeister verteidigt Sparpläne

Der Zittauer Oberbürgermeister Thomas Zenker hat am Nachmittag die Rotstiftpolitik verteidigt. Demnach ist die Schwimmhalle in Hirschfelde einer der größten Zuschussposten.

Wir haben tatsächlich im Haushaltsstrukturprogramm drinstehen, dass es Einsparungen geben kann, dazu kann diese Halle betragen. Es gibt aber noch viele weitere unpopuläre Posten. Die Halle kostet viel mehr als wir uns leisten können. Die Halle wird über die städtischen Gesellschaften der Stadt finanziert und insgesamt muss die Stadt deshalb auf 300.000 Euro verzichten. Thomas Zenker Oberbürgermeister Zittau

Wirtschaftlich kann die Schwimmhalle nach Ansicht der Stadtverwaltung an sechs Tagen die Woche mit zwei Mitarbeitern nicht betrieben werden. Zudem betreibt die Stadt eine weitere Halle - das klassizistische Stadtbad. Deshalb müsse über den Weiterbetrieb der Schwimmhalle in Hirschfelde nachgedacht werden, regt der Zittauer Oberbürgermeister an: "Die Frage sei nicht, ob man diese Halle finanzieren will oder nicht, sondern ob man sie finanzieren kann und darüber müssen demnächst ziemlich viele Menschen entscheiden!"

Wichtig für das Umland

Die Schwimmhalle in Hirschfelde ist nach Ansicht ihrer Nutzer wichtig für das Zittauer Umland. Zehn Grundschulen absolvieren ihren Schwimmunterricht in der Halle. Vereine trainieren, Aqua-Gymnastikgruppen halten sich im Wasser fit, genauso wie Senioren. Die kleine Schwimmhalle in Hirschfelde ist beliebt. Vor allem die Bewohner aus den umliegenden Dörfern nutzen das 25 Meter-Becken. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Wir kommen immer mit der Familie am Mittwoch zum Schwimmen. Hier kommen wir gerne zum Baden hin, mit dem Fahrrad. Zu den anderen Hallenbädern müssten uns die Eltern mit dem Auto fahren. Ich trainiere hier im Verein und das macht Spaß. Ich gehe in die zweite Klasse und wir lernen hier Schwimmen. Kinder Wittgendorf, Schlegel, Dittelsdorf

Zahlreiche Kinder nutzen den Badebetrieb in Hirschfelde, weil die Erlebnisbäder oder das Stadtbad in Zittau mit dem öffentlichen Nahverkehr aus den Dörfern nur schwer oder kaum erreichbar sind. Oberlausitzer diskutieren die Schließungspläne vor der Schwimmhalle. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Bei der Protestaktion "Bahnen schwimmen" ließen sich auch einige Zittauer Stadträte sehen, um sich einen Eindruck zu verschaffen. In den nächsten Wochen soll das Haushaltsstrukturprogramm und damit das Sparpaket beschlossen werden. Die Entscheidung, ob die Schwimmhalle in Hirschfelde am Jahresende dicht gemacht wird, trifft der Stadtrat auf einer seiner nächsten Sitzungen.

Quelle: MDR/uwa