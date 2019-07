Hitze und Trockenheit setzen den Weltnaturerbe-Stätten in Mitteldeutschland zu. Im Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau fürchtet man um das Wohl der alten Bäume. Einige Altbäume haben sich schon herbstlich gefärbt und gehen gestresst in eine verfrühte Vegetationspause. Auf Dauer halten die Gehölze solchen Hitzestress aber nicht aus.