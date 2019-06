Der Deutsche Wetterdienst hat in Sachsen einen neuen Temperaturrekord für den Monat Juni registriert. Den Angaben zufolge wurden in Bad Muskau in der Oberlausitz am Mittwochmittag 36,9 Grad gemessen. Das sind 0,1 Grad mehr als der bisherige Juni-Rekord. Der stammt vom 21. Juni 2000 und wurde ebenfalls von Bad Muskau gehalten. Allerdings wird der neue Rekord wahrscheinlich den Tag nicht überdauern. Nach Angaben des MDR-Wetterstudios werden die Tageshöchstwerte erst für den Abend erwartet.