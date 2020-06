So sahen Taucherausrüstung und Kochtopf mit Zuckermelasse nach dem Brand in Hoyerswerda aus.

So sahen Taucherausrüstung und Kochtopf mit Zuckermelasse nach dem Brand in Hoyerswerda aus. Bildrechte: Polizeidirektion Görlitz

Ein Hobbytaucher hat sich in Hoyerswerda als Brandhelfer betätigt und möglicherweise Schlimmeres verhindert. Wie die Polizei mitteilte, eilte der Mann in Taucherausrüstung am Mittwochnachmittag in die Nachbarwohnung am Haag, aus der er Rauch bemerkte. Laut Polizei hatte die Wohnungsinhaberin vergessen, einen Topf mit Zuckermelasse vom Küchenherd zu nehmen. Der Hobbytaucher zog den brennenden Topf vom Ofen und brachte ihn ins Freie.