Die Hochschule Zittau/Görlitz wird Mitte nächsten Jahres Räume in den Zittauer Mandau-Höfen beziehen. Dafür hat es am Donnerstagvormittag bereits eine offizielle Schlüsselübergabe gegeben. In den Mandau-Höfen entsteht für die Hochschule das Labor "Celsiuz". In dem sollen unter anderem Energieströme simuliert werden, mit dem Ziel energiewirtschaftlich besser zu haushalten.