Viel Praxis, kleine Seminargruppen und dazu noch günstige Wohnungen – davon können Studenten in Berlin, Dresden oder München nur träumen. Wer also keine überfüllten Hörsäle möchte, der kann zum Beispiel an der Hochschule Zittau/Görlitz studieren. Aus diesem Grund hat sich auch Marie Stoffel für ein Biotechnologiestudium in Zittau entschieden. Sie kommt eigentlich aus Nürnberg und ist bei einer Ausbildungsmesse auf die Hochschule im Dreiländereck gestoßen. Nach dem Gespräch am Infostand war ihr Interesse geweckt, nach einem Besuch vor Ort ihre Entscheidung gefallen.

Von dem Moment an, als ich mir die Labore hier und die Stadt angeschaut habe war klar: Hier habe ich ein supergutes Gefühl, hier möchte ich gerne bleiben. Marie Stoffel Studentin

Praxisnahes Konzept

Vor allem das praxisnahe Konzept habe ihr gefallen sagt die 20-Jährige. Sie habe nicht den ganzen Tag nur in Vorlesungen sitzen wollen, sondern praktisch etwas lernen. Das sei an der Hochschule möglich. In diesem Semester habe sie beispielsweise mehr Stunden im Labor als im Hörsaal. Hinzu kommen die kleinen Gruppen, in denen man hier lerne. Meist sind nicht mehr als 20 bis 30 Studierende in den Seminaren.

Zahlen & Fakten Die Hochschule Zittau bietet 40 Studiengänge an sechs Fakultäten an. Am Standort Görlitz liegt der Schwerpunkt auf den Management- und Kulturwissenschaften, den Sozialwissenschaften und der Informatik. In Zittau kann man Elektrotechnik und Informatik, Natur- und Umweltwissenschaften sowie Wirtschaftswissenschaften und –ingenieurwesen studieren.



Die Hochschule hat rund 3.000 Studierende, davon knapp 600 aus dem Ausland. Die ausländischen Studierenden kommen aus 40 Nationen, z.B. Polen und Tschechien, aber auch Marokko oder Indonesien.



Familiäre Atmosphäre

Diese Erfahrungen haben auch Julia Thierfelder und Maximilian Moritz gemacht. Beide entschieden sich ebenfalls für Zittau, weil ihnen die Studienbedingungen und die familiäre Atmosphäre an der Hochschule gefallen haben. "Wir haben untereinander mehr Kontakt, man kommt auch mit den Dozenten besser ins Gespräch und kann besser nachfragen", erzählt Julia. Sie kommt aus Cottbus und studiert seit September Elektrotechnik über das sogenannte KIA-Projekt. Dabei absolviert die 21-Jährige parallel zum Studium eine Facharbeiterausbildung an der Hochschule.

Günstig wohnen und schön feiern