Im Norden Tschechiens haben starke Regenfälle bereits am Sonnabend zu Hochwasser geführt. An der Wittig, einem Nebenfluss der Lausitzer Neiße mit Quelle im Isergebirge, galt die höchste Warnstufe. Das geht aus Daten des staatlichen Wetterdienstes hervor. Betrug der Pegel an der tschechisch-polnischen Grenze am Freitag um 16 Uhr noch 1,39 Meter, stieg er am Sonnabend auf mehr als drei Meter an. Am Witkastausee, in den der Fluss mündet, stieg der Pegel auf 3,40 Meter.