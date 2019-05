Ältestes Umgebindehaus der Oberlausitz öffnet für Besucher

Eine Steinsäge kreischt auf. Zwei Bauarbeiter schneiden daran rote Klinker zurecht, um damit eine Fläche am jahrhundertealten Hugenottenhaus zu pflastern. Wo einst der Erntewagen ins Haus geschoben wurde, stopfen zwei Lehmbauer Hanf zwischen die Blockbohlen. Guido Arnold sägt in der Stube derweil ein paar Leisten zu. Diese Baustelle bringt den Tischler zum Schwärmen: "Das ist eine Begeisterung, die man dafür empfindet, weil das einfach noch steht. Ich denke, dass die Häuser heutzutage mit Sicherheit nicht so lange stehen werden. Das ist die Sache, die mich so begeistert, dass Dinge lange halten können und damit auch eine viel höhere Wertigkeit haben."

Diese Begeisterung teilt auch Hauseigentümer André Schmitt aus Königsbrück. Der Vorbesitzer hatte ihn auf das Umgebindehaus aufmerksam gemacht. Der musste es aus finanziellen Gründen verkaufen. In Schmitt sah er einen geeigneten Nachfolger, dem er zutraute das Haus zu erhalten. Denn André Schmitt hatte vor Jahren in Dresden schon einmal ein bedeutendes Haus vor dem Abriss gerettet. Doch ob er ein über 400 Jahre altes Umgebindehaus instandzusetzen vermag, darüber hat Schmitt lange nachgedacht. 2016 kaufte er das Hugenottenhaus doch und begann es zu sichern.

In blauer Latzhose steht er auf seiner Baustelle und blickt nachdenklich auf die vergangenen zweieinhalb Jahre. Den Aufwand zur Rettung des Umgebindehauses mit Familie und Beruf zu vereinbaren, sei oft "kritisch" gewesen. "Das Aufwendigste ist, dass das Haus renoviert wird, wie es vor 400 Jahren erbaut wurde", erklärt André Schmitt. "Es besitzt nichts, was nicht kompostierbar ist. Würde es zusammenfallen, hätten wir vielleicht ein paar Kabel. Aber ansonsten haben wir nur ökologische Baustoffe. Das ist zwar relativ teuer. Aber es ist eine schöne Herausforderung zu zeigen, dass man ein Haus auch ohne Kunststoffe errichten kann."

Auch weil dieses Haus an der Spree so einzigartig ist, wollte André Schmitt zu dessen Erhalt beitragen. Über Stube, Kammern und Scheune thront ein großes Reetdach. Diese Art Weichdach ist in der Oberlausitz sonst kaum noch zu finden. Darauf sitzt ein mit Holzschindeln bedeckter Rauchhut, wie er einst viele Schornsteine in der Region zierte. Das Fachwerk besteht aus auffälligen Kreuzstreben. Der Lehmputz dazwischen ist mit einem dekorativen Kammmuster versehen. "Man findet das ganz selten noch an anderen Objekten. Gerade in den Schleppdachbereichen, wo sich das über Jahrhunderte erhalten hat", erklärt Arnd Matthes von der Stiftung Umgebindehaus. "Hier ist es eben vom Lehmbauer exakt nachgebildet worden und zeigt die Schönheit, wie es im 17. Jahrhundert mal ausgesehen hat."