Wer auch bei 30 Grad noch munter im Oberlausitzer Teich zappelt, ist Emma - der Stolz von Armin Kittner. Vier Jahre hat der Teichwirt aus Petershain bei Niesky an der Karpfenzüchtung aus Belgien mitgearbeitet. "Die Form ist immer noch Karpfen, ein bisschen höher und wenn man von oben drauf schaut ziemlich breit", beschreibt er den Hybridfisch. Dieser habe weniger Gräten als der klassische Karpfen und auf Grund seines breiten Rückens ein wunderbares Filet.

Kittners Idee war es, einen Fisch zu züchten, den Kormorane nicht so leicht packen können und der resistent gegen den tückischen Koi-Herpes ist. In diesem Sommer hat sich nun gezeigt, dass Emma auch noch mit Trockenheit und Sauerstoffmangel gut zurechtkommt. Das macht sich in Kittners Teichwirtschaft bemerkbar: Dutzende Tonnen des neuen Fischs habe er bereits verkauft.