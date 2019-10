Der Tierpark Görlitz warnt davor, vermeintlich hilfebedürftige Igel mit ins Haus zu nehmen. Zum jetzigen Zeitpunkt legten sich die Tiere ihren Energievorrat für den Winterschlaf an und seien sehr aktiv, heißt es in einer Mitteilung. Das ließe viele besorgte Tierfreunde annehmen, die Igel wären krank oder unterernährt und bräuchten menschliche Betreuung. Laut Catrin Hammer vom Görlitzer Tierpark, sei dies nicht der Fall. Es sei ganz normal, bis in den späten Herbst hinein den kleinen Stacheltieren zu begegnen.