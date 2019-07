In Sachsen sind in den letzten knapp zwei Jahren 50 illegale Autorennen angezeigt worden. Das ergaben Recherchen von MDR aktuell. Die meisten wurden im Raum Leipzig erfasst, hinzu kommen verbotene Autorennen in Görlitz, Chemnitz, Dresden und Zwickau. Dabei wurden seit Oktober 2017 insgesamt sechs Peronen leicht verletzt, eine Person schwer.



Im Moment sind illegale Autorennen aber kein Schwerpunktthema für die Polizei in Sachsen. Der Sprecher des Innenministeriums Knaup sprach von geringen Fallzahlen im Vergleich zu anderen Delikten. Deshalb gebe es derzeit auch keine Sonderkommissionen gegen Raser in Sachsen. Das hatte die Deutsche Polizeigewerkschaft für alle Städte gefordert. Den kompletten Artikel lesen Sie hier: