Um allen älteren Bürgerinnen und Bürgern die Corona-Schutzimpfung im zentralen Impfzentrum in Löbau zu ermöglichen, hat sich der Landkreis Görlitz auf Initiative von Landrat Bernd Lange gemeinsam mit den Gemeinden Oderwitz und Jonsdorf um eine Beförderungsmöglichkeit gekümmert. Wie das Landratsamt mitteilte, wurden die Gemeinden ausgewählt, weil dort der Anteil der über 80-Jährigen an der Gesamtbevölkerung des Landkreises mit zwölf Prozent besonders hoch ist. Bereits am Donnerstag geht es los. Dann werden die ersten 30 Ü80-Senioren aus Oderwitz nach Löbau gefahren. Nächste Woche folgen 30 weitere aus Jonsdorf.

Keine Gruppenanmeldung im Impfzentrum

Die Fahrgelegenheiten werden von den Gemeinden selbst organisiert. Da derzeit noch keine Gruppenanmeldung im Impfzentrum möglich ist, startet der Landkreis Görlitz mit der Aktion einen ersten Versuch, um zukünftig die Impfung auch für Personen aus entfernteren Orten zu ermöglichen. Wie eine Sprecherin des Landkreises erläuterte, hatten sich die betroffenen älteren Bürger zuvor an die entsprechende Gemeinde gewendet. Dort haben die Verantwortlichen die Anfragen zunächst gesammelt, bis jeweils 30 zusammengekommen sind. Gleichzeitig habe der Landkreis mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) die Impfkontingente verabredet, so dass keine Einzelanmeldungen notwendig gewesen seien, so die Sprecherin.

Tageszentrum statt Fahrdienst

Während in kleineren Orten Lösungen mit einem Fahrdienst möglich sind, scheiden diese laut Landratsamt in größeren wie Görlitz oder Weißwasser aus, da es zu viele Menschen in der Altergruppe um die 80 gibt. Denkbar sei aber, statt der Fahrt ins Impfzentrum nach Löbau, vor Ort sogenannte Tageszentren einzurichten, wo die Senioren geimpft werden könnten, erklärt die Landkreissprecherin.

Im Landkreis Görlitz leben nach Angaben des Landratsamtes aktuell circa 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner, die älter als 80 Jahre sind. 3.700 davon wohnen in einem Pflegeheim und haben bereits vor Ort ein Impfangebot erhalten. Die Übrigen leben im eigenen Haushalt, in einem betreuten Wohnen oder einer Einrichtung der Behindertenhilfe.

