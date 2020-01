Bundespolizisten haben in einem Reisebus auf einem Rastplatz der A4 am Neujahrstag einen Reisenden aus Indien aufgegriffen. Der Mann war aus der Schweiz eingereist, hatte jedoch nach Angaben der Bundespolizei Ebersbach keine gültige Aufenthaltgenehmigung für den Schengen-Raum.

Bei der Durchsuchung des 34-Jährigen fanden die Beamten im Gepäck einen Diamanten und mehrere Edelsteine mit einem Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro. Er gab an, diese in Polen verkaufen zu wollen. Ein Juwelier begutachtete die Steine, die anschließend durch Zollbeamte sichergestellt wurden. Da der Reisende über die Herkunft der Edelsteine keine Angaben machte, prüfen die Beamten nun, ob diese aus einer Straftat stammen.



Der Mann befindet sich wegen der illegalen Einreise in Gewahrsam. Es werde geprüft, ob er zurück in die Schweiz abgeschoben wird.