Schon von weitem hört man die Motorsägen auf dem Beckenberg bei Eibau dröhnen. In der Luft liegt Benzingeruch, vor lauter Motorsägenlärm sind Unterhaltungen schwierig. Und doch sind an diesem Himmelfahrtstag neben vielen Männern auch viele Familien gekommen, um sich die Kettensägenschnitzer anzuschauen. Es ist mittlerweile das 8. Internationale Treffen, das auf dem Beckenberg stattfindet. In diesem Jahr sind Teams aus zwölf Nationen dabei, von Kanada bis Russland.