17.06.2019 | 15:26 Uhr Was der scheidende Rathauschef für Görlitz empfiehlt

Bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag in Görlitz hat sich der CDU-Politiker Octavian Ursu mit 55,2 Prozent der Stimmen gegen den AfD-Kandidaten Sebastian Wippel (44,8 Prozent) durchgesetzt. Was das für die kommunalpolitische Arbeit mit einem Stadtrat bedeutet, in dem die AfD die stärkste Fraktion bildet, darüber sprach MDR SACHSEN mit dem noch amtierenden Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege.