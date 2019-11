In der Oberlausitz können Kommunen nächstes Jahr mit ersten Fördergeldern als Ausgleich für den Kohleausstieg rechnen. Wie die Sächsische Staatskanzlei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, stehen bereits einige Projekte fest, die von den Bundesmitteln profitieren sollen. Dazu gehören laut Regierungssprecher Ralph Schreiber die Einrichtung eines Bürgerbusses in Schleife, der Umbau einer Mittelschule in Burkau zum Hort sowie der Ausbau der touristischen Radroute "Sorbische Impressionen" in Bautzen. Derzeit werde der Entwurf des Strukturstärkungsgesetzes als Grundlage der Förderung noch parlamentarisch in Berlin beraten, so Schreiber. "Zum konkreten Förderinhalt und der Förderhöhe können daher gegenwärtig noch keine Aussagen getroffen werden", betont der Regierungssprecher.

Doch die Zeit drängt. Deshalb sollten in den vergangenen Wochen die Kommunen und Landkreise alle umsetzungsreifen Projekte melden, für die sie im Rahmen des Strukturwandels bereits kurzfristig ab 2020 Fördergelder in Anspruch nehmen würden. Die Investitionslisten der Kommunen aus der Oberlausitz reichen von einer einzigen Maßnahme bis hin zu kleinen Katalogen. Aber alle Städte und Dörfer hoffen fest darauf, dass sie etwas von den Strukturhilfen des Kohleausstiegs abgekommen.

Ausbau von Gewerbegebieten und Parkplätzen

Der Pendlerparkplatz an der Schliebenstraße in Bautzen ist oft voll. Die Stadt Bautzen will ihn erweitern. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt So hat allein die Stadt Weißwasser zehn Millionen Euro an Fördermitteln beantragt. Mit dem Geld sollen in erster Linie drei Kindertagesstätten saniert werden. Bautzen hat eine lange Liste mit 20 Projekten eingereicht. Neben dem Ausbau der Radroute will man auch ein Gewerbegebiet erweitern und den Pendlerparkplatz an der Schliebenstraße mit dem Geld für den Kohleausstieg ausbauen. Bautzen sei wichtigster Wirtschaftsstandort in der Region mit unmittelbaren Auswirkungen auf die gesamte Oberlausitz, unterstreicht Markus Gießler, Referent des Bautzener Oberbürgermeisters. "Bautzen hat daher im Strukturwandel gemeinsam mit Hoyerswerda und Görlitz eine Anker- und Motorfunktion." Daher müssen laut Gießler Mittel aus dem Förderprogramm "Zukunft Revier" zu einem nicht unerheblichen Teil in diese drei Städte fließen.

Wunsch nach schneller Umsetzung

Die Stadt Bernsdorf hat 19 Projekte zur Förderung angemeldet, etwa die Sanierung der Schulsporthalle und des Waldbades sowie die Modernisierung diverser Kitas. Alle Projekte seien von großer Bedeutung, heißt es aus der Kommune. Da es sich um zukunftsweisende Maßnahmen handle, hoffe man, in größerem Umfang bedacht zu werden. Auch in Hoyerswerda verspricht man sich Zuschüsse. Neun Projekte wurden hier fristgemäß eingereicht. "Wenn bei den Betroffenen das Vertrauen in einen gelingenden Strukturwandel gestärkt werden soll, ist es wichtig, erste signifikante und für die Menschen in der Stadt greifbare Maßnahmen schnell umzusetzen", bemerkt dazu Stadtsprecher Bernd Wiemer.

Bischofswerda möchte gern mit dem Fördergeld des Kohleausstiegs sein Kulturhaus zum Leben erwecken. Für die Wirtschaft soll ein Gewerbegebiet erweitert werden. Und einige Gemälde und Plastiken in der Carl-Lohse-Galerie bedürfen der Restaurierung. "Wir hoffen schon, dass wir mit einem oder mehreren Projekten Erfolg haben werden", sagt Stadtsprecher Sascha Hache. "Als Tor zur Oberlausitz sind wir ja gleichzeitig auch das Tor zum Kohlerevier und erfüllen verschiedenartige Funktionen für unser Umland."

Krauschwitzer Schule muss dringend saniert werden

Dagegen fast bescheiden wirkt die Liste aus Görlitz. Die Stadt bewirbt sich zunächst mit drei Projekten: einer Baumaßnahme im Tierpark, einem Parkplatz am Berzdorfer See und mit dem Bau eines Bürgerhauses in Schlauroth.

Die Oberschule in Krauschwitz muss dringend saniert werden. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Die finanzklamme Kommune Krauschwitz hat nur einen Wunsch. Sie benötigt dringend eine Mitfinanzierung für die Erweiterung der Oberschule im Ort. Etwa 8,6 Millionen Euro kosten Sanierung und Umbau insgesamt. Bürgermeister Rüdiger Mönch erhofft sich eine 15-prozentige Beteiligung an der Schulsanierung aus dem Braunkohleprogramm. Da die Bildungsförderung im Strukturstärkungsgesetz eine Rolle spiele, sollte das Krauschwitzer Anliegen eine hohe Berücksichtigung finden, meint Mönch.

Weitere Projektvorschläge werden folgen

Das Strukturstärkungsgesetz sieht vor, für den Strukturwandel relevante Maßnahmen mit 90 Prozent zu fördern. Kommunen müssten lediglich zehn Prozent der Investitionssumme aus ihrem eigenen Haushalt bestreiten. Nach einer ersten Sichtung stehen laut Schreiber für das Jahr 2020 ausreichend Fördermittel zur Verfügung. Der Regierungssprecher weist darauf hin, dass es sich um einen erste Abfrage von Projekten seitens der Sächsischen Staatskanzlei handelt. Die Liste ist noch nicht geschlossen. Das liege daran, dass es sich "bei einer Vielzahl der Projektvorschläge bisher um Ideen und Ansätze handelt, die noch eingehend zu planen und auszugestalten sind". Diese würden voraussichtlich erst in den nächsten Monaten oder Jahren zum Tragen kommen.