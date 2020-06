Ja, es war in diesem Falle auch keine Flucht, wie wir es ja landläufig von Schlesien oder Ostpreußen kennen. Sondern es war wirklich eine organisierte Vertreibung. Sie sind regelrecht aufgefordert worden, am 22. Juni 1945 ihre Häuser zu verlassen, sich an verschiedenen Sammelorten zu treffen und sind dann erst einmal komplett über die Neiße geführt worden. Dort wurden sie dann zunächst erstmal ihrem Schicksal überlassen.

Genau genommen sogar innerhalb weniger Stunden. Dieser "Ausweisungsbefehl" erreichte also in den Morgenstunden des 22. Juni die Ortsvorsteher und übliche Bekanntmachungsstellen. Dann mussten sie sich innerhalb von zwei Stunden, zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, an den jeweiligen Sammelpunkten treffen in diesen Dörfern. Und dann wurden sie in riesengroßen Kolonnen unter polnischer Bewachung über die Neißebrücken - es gab ja nicht so viele - geführt. Und dann, wie grade schon gesagt, ihrem Schicksal überlassen. Dann war sich jeder selbst der Nächste.