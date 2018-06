Zittau Buntmetalldiebe flexen Hirschfelder Bahnbrücke auf

Begonnen hat die Diebstahlserie am 29. April. Als die Beamten der Bundespolizeiinspektion Ebersbach auf eine Störungsmeldung der Deutschen Bahn hin zur Neißebrücke fuhren, erlebten sie eine Überraschung, erinnert sich Polizeihauptmeister Jens Loof: "Jemand hatte den Brückenkörper aufgeflext, um an die Zugmeldekabel heranzukommen." Die Täter hatten es auf das Kupfer in der Leitung abgesehen.

Doch anscheinend wurden die Buntmetalldiebe gestört, vermutet der Ermittler. In der Brücke steckte noch ein langer Schraubenzieher. Den lässt die Polizei nun auf Fingerabdrücke untersuchen.

Gefährlicher Eingriff in den Zugverkehr

Einige Tage später kamen die Diebe wieder zurück. Am 6. Mai kappten sie die Verbindung und zogen fünfzig Meter Kupferkabel an der Stahlbrücke heraus. Das wiederholte sich nun im Wochentakt. Während die Deutsche Bahn eine Stelle an der Brücke flickte, bedienten sich die Täter an einer anderen neu. Zuletzt schlugen die Buntmetalldiebe am 29. Mai zu. Insgesamt erbeuteten sie in dem Monat rund 200 Meter Kabel. Allein der Materialschaden liegt bei 20.000 Euro.

Bundespolizist Alfred Klaner an der Brücke. Um an die Kupferdrähte zu gelangen, hatten die Täter den Kabelschacht aufgeflext. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Durch das Kappen des Kabelbaums an der Brücke in Hirschfelde wurde auf der Strecke zwischen Görlitz und Zittau die Kommunikationsverbindung zwischen den Fahrdienstleitern auf deutscher und polnischer Seite abgeschnitten, wie Bahnsprecher Jörg Bönisch erklärt. Auch wurde die Signalübertragung zwischen den Stellwerken, ihren Weichen und Bahnsignalen gestört. Lokführer müssen in solchen Situationen den Zug abbremsen und auf Sicht fahren. Der Diebstahl von Zugmeldekabeln zählt deshalb zu den gefährlichen Eingriffen in den Bahnverkehr, bei denen Menschenleben aufs Spiel gesetzt werden. Das kann laut Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren bestraft werden.

Tatort Grenzlinie: Wer ist zuständig?

Die Neißequerung in Hirschfelde bei Zittau ist eine grenzüberschreitende Bahnbrücke. Weil die Kabel der Bahnbrücke auf deutscher Seite geschnitten und auf polnischer Seite herausgezogen wurden, stellte sich zuerst die Frage, wer hier eigentlich ermitteln darf. Die deutsche oder die polnische Polizei? Es ist ein Mix geworden. Vier Fälle bearbeitet nun die Bundespolizei. Ein fünfter liegt bei den Kollegen in Polen. Der Grund: Sowohl die Kabelschnittstelle also auch der Ort, wo das Kabel rausgezogen wurde, befanden sich bei diesem Diebstahl auf polnischem Hoheitsgebiet.

Die Bahnbrücke verläuft über die Grenzlinie zwischen Deutschland und Polen. Das erschwert die Ermittlungen bei Straftaten. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt "Die Bundespolizeiinspektion darf bei Straftaten, die allein auf polnischen Hoheitsgebiet verübt wurden, nicht ermitteln", erklärt Bundespolizeisprecher Alfred Klaner. "Wir müssen die Ermittlungsergebnisse in so einem Fall zusammentragen und über die deutsche Staatsanwaltschaft an die polnische Staatsanwaltschaft abgeben. Die wiederum gibt sie an die polnische Polizei weiter." Die Zeit wird zu einem weiteren Gegenspieler.

570 Fälle von Metalldiebstahl

Laut Sicherheitsbericht der Deutschen Bahn ist der Metalldiebstahl im Jahr 2017 um knapp sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Rund 570 Fälle sind verzeichnet worden. Das liegt zum einen daran, dass die Preise für Altmetall wieder gesunken sind. Zum anderen hat die Bahn mit Sicherheitsvorkehrungen auf den Buntmetalldiebstahl reagiert. So werden Kabel in verschiedenen Kabelgefäßen und teilweise unter der Erde verlegt, erklärt Jörg Bönisch von der Deutschen Bahn.

Eine absolute Sicherheit gegen Vandalismus an allen Stellen kann es nicht geben. Jörg Bönisch Pressesprecher der Deutschen Bahn

Mitunter warten die Diebe aber gar nicht erst bis zur Verlegung der Kupferkabel. Ende April ertappten zwei Bauarbeiter, die gerade am Zittauer Bahnhof Kabel zogen, zwei Tschechen, die ganz unverfroren 20 Meter Signalkabel von derselben Baustelle stehlen wollten. Die Bahn setzte daraufhin während der Bauarbeiten am neuen elektronischen Stellwerk in Zittau verstärkt Wachdienste ein, berichtet Bönisch. Allgemein würden Maßnahmen zum erhöhten Schutz gegen Diebstahl untersucht, so der Bahnsprecher.

Wo Metall nicht zwingend notwendig ist, gibt es eine einfache Lösung. "Auf diese Trittgitter hatten es Buntmetalldiebe abgesehen", sagt Bundespolizist Alfred Klaner und zeigt auf die Stelle an der Hirschfelder Bahnbrücke. "Die sind jetzt aus Plastik."

Die Bahnstrecke zwischen Görlitz und Zittau liegt wechselseitig auf deutscher und polnischer Seite. Betrieben wird die Strecke komplett von der Deutschen Bahn. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt