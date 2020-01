Buntmetalldiebe hatten es am Bahnhaltepunkt in Hirschfelde auf Kabel abgesehen. Wie die Bundespolizei mitteilte, öffneten sie in der Nähe des Bahngleises mehrere Kanalabdeckungen und legten dort Kabel frei. Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gab es nicht. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, welche Angaben zum versuchten Diebstahl machen können, sich unter der Telefonnummer 03586/76020 zu melden.