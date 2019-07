Die Polizei hat in Kollm am Schlosspark ein Känguru eingefangen und dem Tierpark Görlitz übergeben. Dort soll das Männchen am Dienstag eingehend untersucht werden. Derweil sucht die Polizeidirektion nach einem registierten Besitzer des Tieres und fragt: Wer vermisst ein ein Meter großes Känguru? "Es ist völlig unklar, wo das Tier herkommt", sagte eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN.