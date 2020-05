Noch kann sich Dieter Matthes gut um seine Kakteen kümmern, sie gießen, pikieren und umtopfen. Das halte ihn in Bewegung, sagt der 82-Jährige, sowohl geistig als auch körperlich. Was einmal aus der Sammlung wird, das weiß er noch nicht. Bisher ist noch kein Nachfolger in Sicht: "Ich mache solange wie ich kann, und dann wird sich entscheiden, was passiert." Sein Wissen aus mehr als 50 Jahren Kakteenzucht gibt Dieter Matthes aber auch jetzt schon gerne an Interessierte weiter. Denn auch ein stachliger Kaktus freut sich über richtige Pflege und belohnt seinen Besitzer mit farbenfrohen Blüten.