Heiner Hascke in der Jägertracht, so wie sie wohl einst Karasek trug.

Heiner Hascke in der Jägertracht, so wie sie wohl einst Karasek trug.

Heiner Hascke in der Jägertracht, so wie sie wohl einst Karasek trug. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Es klackert in der Leineweberstube des Karasekmuseums von Seifhennersdorf. Museumsführer Heiner Haschke dreht an der Kurbel von einem hölzernen Schaukasten. Es ist ein bewegliches Modell, das alle Arbeitswege der Leineweber darstellt, die früher gemacht wurden, erklärt der Leutersdorfer beim Kurbeln.

Aber es ist nicht die Geschichte der Leineweberei in der Oberlausitz, mit dem sich das Museum in der Region einen Namen gemacht hat - und weshalb Heiner Haschke so auffällig herausgeputzt ist: Der 70-Jährige trägt einen Dreispitz, unter dem die weiße Lockenperücke leuchtet, ein rotes Wams unter einer grünen Jacke, schwarze Schaftstiefel und eine lange Flinte. Diese Art der Jägertracht soll im ausgehenden 18. Jahrhundert der berühmt-berüchtigte Räuberhauptmann Karasek getragen haben, erklärt Haschke.

Johannes Karasek, auch Prager Hansel genannt, trieb im Ausgang des 18. Jahrhunderts im sächsisch-böhmischen Grenzgebiet sein Unwesen und brachte des Nachts mit seinen Helfern reiche Bauern, Mühlenbesitzer und Geldwechsler um ihr Hab und Gut. Zu dieser Zeit, als die Schere zwischen arm und reich mehr und mehr wuchs, habe es viele Räuberbanden in der Region gegeben, so Haschke. Jedoch erzählte man sich von Karasek, dass er einen Teil der Beute auch an arme Leineweber verteilte. Und das habe ihn im Volke zum edlen Räuber hochstilisiert. "Aber das Meiste hat er sich natürlich in die eigene Hosentasche gesteckt und an seiner Räuberleins verteilt", sagt Haschke mit einem Augenzwinkern.