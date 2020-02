Hunderte Schaulustige haben Wind und Wetter getrotzt und sich am Sonnabend in Bad Muskau die ebenfalls wetterfesten Jecken angesehen. In der nunmehr 65. Karnevalssaison zog der traditionelle Faschingsumzug mit vielen detailreich geschmückten Wagen durch die Kleinstadt. Die Bad Muskauer Narren wurden dabei von befreundeten Karnevalsvereinen und Clubs etwa aus Döbern, Rietschen, Krauschwitz und Cottbus unterstützt.