Katastrophale Zustände beim Katastrophenschutz

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erneuert u.a. in Sachsen die Katastrophenschutz-Flotte. Fünf neue Feuerwehrlöschfahrzeuge sollen bis zum Monatsende in den Depots stehen. Eines dieser Fahrzeuge für den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz erhielt vor wenigen Tagen die Freiwillige Feuerwehr in Hirschfelde, ein weiteres werden in nächsten Tagen die Kameraden in Bautzen bekommen.