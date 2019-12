Die katholische Gemeinde in Görlitz ist eine der wenigen in Deutschland, die seit Jahren wächst. Die Kathedrale St. Jakobus wird also dringend benötigt. Immer mehr polnische Familien siedeln sich in Görlitz an. Etwa 4.000 Polen sind derzeit beim Einwohnermeldeamt registriert. Viele davon sind gläubige Katholiken. Aber auch Heimkehrer und Zuzügler aus dem Westen erhöhen die Zahl der Mitglieder der Pfarrgemeinde "Heiliger Wenzel". "Ihnen allen wollen wir in Sankt Jakobus eine noch schönere Heimstätte bieten", lächelt Pfarrer Joklitschke.