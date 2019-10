Per Drehleiter wurden die Bewohner in Sicherheit gebracht.

Per Drehleiter wurden die Bewohner in Sicherheit gebracht. Bildrechte: Danilo Dittrich

Im Görlitzer Stadtteil Königshufen wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Reformationsnacht unsanft aus dem Schlaf gerissen. Nach Angaben der Feuerwehr waren gegen 3:30 Uhr in zwei Kellerboxen Feuer ausgebrochen. Durch die starke Rauchentwicklung wurden die Treppenflure des betreffenden Eingangs und der nebenliegenden Treppenaufgänge stark verqualmt.

Während die Feuerwehrleute sich mit Atemschutz in die Keller begaben, um den Brandherd zu löschen, wurden 21 Bewohner über Drehleitern gerettet. Anschließend wurden sie dem Deutschen Roten Kreuz übergeben. Nach Angaben der Polizei wurden fünf Bewohner vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Weitere sechs wurden vor Ort vom DRK behandelt. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurück. Die Feuerwehr Görlitz war mit sieben Einsatzfahrzeugen und 22 Kameraden der Berufsfeuerwehr vor Ort. Sie wurden von mehreren Ortsfeuerwehren unterstützt. Insgesamt dauerte der Einsatz fünf Stunden.



Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Ein Brandursachenermittler wird in Kürze seine Arbeit aufnehmen.