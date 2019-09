Keramikforscher aus verschiedenen Ländern Europas sind am Montag zu einem Symposium in Bad Muskau zusammengekommen. Knapp 100 Archäologen, Kunsthistoriker, Restauratoren, Töpfer und Sammler werden noch bis Freitag zum Thema "Keramik im häuslichen und repräsentativen Gebrauch" diskutieren. Dabei spielt auch das Muskauer Steinzeug eine Rolle. Auf dem Programm stehen außerdem Berichte über aktuelle Grabungen und Fundauswertungen sowie Besuche des Grabungsfeldes im Tagebau Nochten und bei drei Töpfereien in der Umgebung.