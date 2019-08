Ein Pilot und seine Begleiterin haben die Bruchlandung eines Kleinflugzeugs auf einem Acker an der deutsch-tschechischen Grenze mit leichten Verletzungen überstanden. Die Polizei teilte mit, sie konnten das ramponierte Flugzeug am Mittwochabend ohne fremde Hilfe verlassen. Demnach hatte der 21 Jahre alte Pilot, der mit seiner 61 Jahre alten Begleiterin unterwegs war, wegen Problemen die Notlandung in Seifhennersdorf einleiten müssen.



Beim Aufkommen auf dem Acker sei das Vorderrad weggebrochen, daraufhin habe sich das Flugzeug nach vorne überschlagen und sei auf dem Dach zum Liegen gekommen. Zu Hilfe eilte unter anderem ein tschechischer Rettungshubschrauber.