Pünktlich zum Saisonstart im Indoorklettern sind am Sonntag in Zittau neue Kletterwände in der Kletterhalle "Quacke" im Westpark freigegeben worden. In den vergangenen Wochen hatte die örtliche Sektion des Deutschen Alpenvereins die Halle erweitern lassen. Die Kletterfläche hat sich dadurch um ein Drittel vergrößert. Die Halle bietet jetzt auf rund 900 Quadratmetern noch mehr Vorstiegsrouten. Außerdem gibt es eine rund elf Meter hohe Kinderkletterwand und eine Boulderfläche.

Auch Kinder finden in der "Quacke" geeignete Routen um Kraft und Beweglichkeit zu beweisen. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Mit dieser Größe ist die Kletterhalle in der Oberlausitz einzigartig. Das schlägt sich auch in den Mitgliederzahlen der DAV-Sektion nieder: Die zählt inzwischen 1.300 Mitglieder. "Der Alpenverein ist mittlerweile der größte Verein im Kreissportbund", sagt Stephan Meyer, der Vorsitzende des Kreissportbundes. "Da sieht man eben auch, was so eine Halle für eine Magnetwirkung hat."

DAV-Halle steht auch Nicht-Mitgliedern offen

An den Routen in den Schwierigkeitsgraden 3 bis 9 nach der Skala der Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA) dürfen sich nicht nur Vereinsmitglieder ausprobieren. Die "Quacke" ist täglich frei zugänglich.