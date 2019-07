Ein schwerer Unfall hat sich am späten Sonnabend auf der Autobahn A4 bei Kodersdorf ereignet, der Rettungskräfte stundenlang beschäftigte. Gegen 22:30 Uhr waren zwei russische Lkw-Fahrer auf die Idee gekommen, mitten auf der Autobahn ihre beiden Sattelzüge nebeneinander zu stellen und sich gegenseitig Starthilfe zu leisten. Die beiden waren gerade dabei, Kraftstoff von einem zum anderen Lkw zu pumpen. In dem Moment kam ein polnischer Lkw-Fahrer auf der rechten Spur gefahren. Der Fahrer versuchte noch, seinen tonnenschweren Laster an den plötzlich aufgetauchten Hindernissen vorbei zu lenken. Nach Angaben der Rettungskräfte streifte er jedoch mit dem Fahrerhaus das Heck eines der beiden Auflieger. Die Wucht zerfetzte das Fahrerhaus. Der Lkw kam 100 Meter weiter in der Mittelleitplanke zum Stehen.