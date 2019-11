In Görlitz findet am Montag und Dienstag ein sogenanntes Gipfeltreffen der europäischen Kohleregionen statt. Erwartet werden 260 Teilnehmer. Dabei sollen konkrete Projekte für den Strukturwandel vorgestellt werden. So wurde in Großbritannien bereits ein großes Kraftwerk mit 500-Megawatt-Blöcken auf den Betrieb mit Biomasse umgestellt. Deutschland stellt den größten Stromspeicher Europas am Standort Schwarze Pumpe vor; Siemens seinen Innovations-Campus auf dem Werksgelände in Görlitz. Bis 2038 soll in Deutschland das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet sein. In der Lausitz und im Mitteldeutschen Revier hängen daran mindestens 22.000 Arbeitsplätze.