Krauschwitz - ein Dorf in Sachsen ohne Geld

Klassenräume sind zu klein, es gibt keine Aula, Flure und Treppenhaus der Oberschule in Krauschwitz lassen sich wohlwollend als nostalgisch beschreiben. Es fehlen teils eine ordentliche Wärmedämmung und Brandschutzvorkehrungen wie ein zweiter Rettungsweg. Bisher muss eine Steigleiter, die vom Dach in den Schulhof ragt, für den Ernstfall herhalten. Ein Gebäudeflügel geht wiederum in einen modernen Anbau mit Fachkabinetten über. Es handelt sich um den ersten Bauabschnitt der Schule. "Das ist mittlerweile zwölf Jahre her", sagt Schulleiter Michael Christoph. Der größte Wunsch von ihm und seinem Lehrerkollegium ist, dass das Gebäude endlich fertig saniert wird. "Dann können wir auch unsere pädagogischen Konzepte modern ausrichten", erklärt der Schulleiter.

Eine Steigleiter dient an der Oberschule im Notfall als zweiter Rettungsweg. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Acht Millionen Euro sind laut Bürgermeister Rüdiger Mönch noch nötig, um das Gebäude gemäß den Schulhausbaurichtlinien fit zu machen. Für die 3.500-Einwohner-Kommune eine utopische Summe, denn sie steckt tief in den Miesen. Seit 2015 sind Krauschwitzs Gewerbesteuereinnahmen um die Hälfte auf jährlich rund 350.000 Euro zusammengeschrumpft. Um zwingende Ausgaben weiter tätigen zu können, hat der Ort seine Eigenmittel aufgebraucht und sich zunehmend verschuldet.



"Wir haben eine große Infrastruktur, eine Grund- und eine Oberschule, sechs Ortsfeuerwehren, 50 Kilometer Gemeindestraße, den Oder-Neiße-Radweg und Gewässer genug", sagt Mönch. "Dem Ort fehlt richtig viel Geld und wir sind immer mehr in den Kassenkredit reingerutscht ", so der Bürgermeister. Mit gut einer Million Euro befinde man sich inzwischen im Dispo.

Freiwillige Aufgaben finanzieren wir über Spenden oder gar nicht. Rüdiger Mönch Bürgermeister von Krauschwitz

Auf dem Schreibtisch von Rüdiger Mönch stapeln sich die Akten. Der Bürgermeister bearbeitet parallel mehrere Förderprogramme. "Das ist eigentlich gar nicht meine Aufgabe", erklärt er. Doch die Verwaltung ist überlastet. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Die für Januar geplante Fusion mit der Nachbarstadt Bad Muskau sollte die Rettung bringen. Neben Synergieeffekten in der Verwaltungsarbeit erhoffte man sich durch den Zusammenschluss mehr finanzielle Zuweisungen vom Freistaat. Aber die Krauschwitzer stimmten im November gegen die Fusion. "Wir haben versucht, die Situation in Einwohnerversammlungen sachlich rüberzubringen. Doch einige Leute haben uns richtig angeschrien", erinnert sich der Bürgermeister. Vielleicht war es die allgemeine Unzufriedenheit oder die Angst vor Veränderung, die die Leute zum "Nein" bewegte, überlegt Mönch. Letztlich wurde aus dem Licht am Ende des Tunnels eine Sackgasse.



Doch Krauschwitz schafft es nicht, aus eigener Kraft aus dem Minus zu kommen. Deshalb soll jetzt eine Beratungsfirma beauftragt werden. Die Finanzexperten sollen ganz genau die Einnahmen und Ausgaben der Kommune durchleuchten und ein Konsolidierungskonzept für den Haushalt erstellen. Mit diesem Finanzplan will der Bürgermeister erstmals in seiner langjährigen Amtszeit Gelder beim sächsischen Finanzministerium erbitten. Antrag auf Bedarfzuweisung heißt das fachlich. Mönch hofft, mit Hilfe des Freistaates aus der Schuldenspirale herauszukommen. Vielleicht kann dann auch endlich der zweite Bauabschnitt an der Oberschule starten.

Quelle: MDR/ma