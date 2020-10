Das Kohlerevier Lausitz befindet sich im Umbruch. Um die Kommunen und Projektträger der Region bei den anstehenden Veränderungen zu unterstützen, eröffnet am Freitagvormittag in Weißwasser ein Kompetenzzentrum für den Strukturwandel. Die Sächsische Agentur für Strukturentwicklung (SAS) und die Wirtschaftsinitiative Lausitz ziehen dafür in ein neues Büro in den Räumen der Stadtwerke Weißwasser.

Das Angebot richte sich vor allem an Kommunen und Projektträger, sagte ein Sprecher des Ministeriums für Regionalentwicklung MDR SACHSEN. Die Bundesregierung habe rund 40 Milliarden Euro bereit gestellt, um den erwarteten Wegfall von Arbeitsplätzen in den Kohlerevieren zu kompensieren. Kommunen, die mit Geld aus diesem Fonds beispielsweise ein Gewerbegebiet errichten wollen, müssten eine Vielzahl von Anträgen und Bewerbungsunterlagen ausfüllen. Um bei diesem Prozedere zu helfen, habe man sich entschlossen, die zuständigen Stellen "an einen Tisch zu bringen", so der Sprecher. So sollen Fragen zu Fördermaßnahmen, Investitionen oder Finanzierung von Projekten direkt vor Ort beantwortet werden.