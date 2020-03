Die Menschen in der Oberlausitz scheinen sich weitestgehend an die verfügten Ausgangsbeschränkungen zu halten. Obwohl in den Landkreisen Bautzen und Görlitz etwa 555.000 Menschen leben, hat die Polizei nach eigenen Angaben in den ersten Tagen nur wenige Verstöße gegen die Allgemeinverfügung festgestellt. Doch inzwischen geht die Zahl der geahndeten Delikte in der Oberlausitz nach oben. Meldete die Polizei am Dienstag 28 Einsätze, waren es am Mittwoch schon über 50 - 31 ausgesprochene Platzverweise und 20 Strafanzeigen. Am Donnerstag hieß es schließlich aus Görlitz, dass 60 Strafanzeigen gefertigt wurden.