Acht Menschen sind bei einem Unfall zwischen Großschweidnitz und Kottmarsdorf im Landkreis Görlitz verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat ein 52 Jahre alter Autofahrer am Dienstagnachmittag auf der Staatstraße 148 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in den Gegenverkehr geraten. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Transporter, drehte sich um die eigene Achse und prallte gegen ein weiteres Auto.