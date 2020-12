In Kottmarsdorf im Landkreis Görlitz können Spaziergänger ein besonderes Schauspiel genießen. Auf einem Grundstück an der Hauptverkehrsstraße des Ortes ist der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten unterwegs - und zwar nicht gezogen von seinen Rentieren, sondern von einem strahlend funkelnden Zweier-Golf.

Rocco Häschke hat sich die Mühe gemacht und die Wiese an seinem Haus in ein kleines Weihnachtswunderland verwandelt. In den Bäumen leuchten Sterne und Lichterkettenpyramiden sind aufgebaut. Die Attraktion ist aber der Weihnachtsmann, der sich samt Geschenkesäcken und Weihnachtsbaum von einem herausgeputzten VW-Golf ziehen lässt.