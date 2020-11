Der Wahlsieger Hans-Jörg Funda aus Rohne ist in Schleife kein Unbekannter, denn der CDU-Mann hat bereits im Juli als Amtsverweser die Dienstgeschäfte übernommen, nachdem sein Vorgänger Reinhard Bork in den Ruhestand gegangen war. 12 Jahre lang hatte der parteilose Bork die Gemeinde geführt. Etwa 2.000 Wahlberechtige waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Etwa 70 Prozent wählten dann auch am Sonntag Bei der letzten Bürgermeisterwahl 2015 waren es nur 57 Prozent. Die AfD war mit dem 44 Jahre alten Zimmermann Mathias Lampe aus Schleife ins Rennen gegangen. Beide Kandidaten kennen sich aus dem Gemeinderat. Dort hat die CDU fünf und die AfD einen Sitz.

Da sich nur zwei Kandidaten um den Chefposten der Verwaltung in Schleife bewarben, genügte am Sonntag die einfache Mehrheit.