In Seifhennersdorf entsteht ein Ableger der Kreismusikschule Dreiländereck. Die Räumlichkeiten stellt der örtliche Klavierbauer "Bechstein" zur Verfügung. Seifhennersdorfs Bürgermeisterin Karin Berndt freut sich über die Initiative der Firma: Es sei für die Region ein ungeheurer Gewinn und die richtige Weichenstellung, um mehr junge Familien in den Ort zu locken.

210 Beschäftigte arbeiten am Bechstein-Standort in Seifhennersdorf. Mit der neuen Musikschule will das Unternehmen vor allem Kinder und Jugendliche auf dem kürzesten Weg für Musik und Instrumente begeistern. Bisher hatten die Musikschüler aus dem Ort weitere Strecken nach Ebersbach und Zittau auf sich nehmen müssen. Auf Grund der schwierigen Situation im öffentlichen Nahverkehr sei das oft nicht möglich, wenn nicht Eltern oder Großeltern die Kinder fahren würden, so Peter Hesse, Geschäftsführer der Kreismusikschule.