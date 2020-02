Das Krankenhaus in Weißwasser kann den Betrieb des Kreißsaales wieder vollumfänglich absichern. Das teilte das Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Zum Jahreswechsel war die Klinik noch gezwungen, den Kreißsaal teilweise zu schließen, da es nicht genügend Hebammen gab. Dank einer Neueinstellung in diesem Monat sind den Angaben zufolge aber wieder fünf Hebammen in der Einrichtung tätig. Zudem wird aktuell eine polnische Hebamme auf die Sprachprüfung vorbereitet. Wenn sie diese bestanden hat, wird sie ebenfalls in Festanstellung im Kreiskrankenhaus Weißwasser arbeiten.