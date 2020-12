In den Kühlboxen ist kein Platz mehr. Die Särge stapeln sich bereits im Kühlraum. Bildrechte: MDR / Uwe Walter Die Fälle werden immer häufiger, wo die Angehörigen der Verstorbenen in Quarantäne sind und es muss etwas passieren. Die Anzahl dieser Fälle ist erschreckend! Evelin Mühle Leiterin Görlitzer Friedhof

Kein Platz mehr in Kühlboxen

In den vergangenen Tagen gab es zudem immer wieder Anfragen aus anderen Städten, ob die Görlitzer mit Plätzen in den Kühlboxen aushelfen können. Hinzu kommt der ganz normale Verwaltungsaufwand, den es bei Beerdigungen immer zu stemmen gibt. Der ist von den Mitarbeitern kaum noch zu bewältigen. Zudem laufen die Beschäftigten permanent Gefahr, selbst an Covid-19 zu erkranken. Evelin Mühle bangt deshalb um jeden ihrer Mitarbeiter. "Wenn ich mir überlege, im Krematorium gibt's nur drei Leute, die einäschern dürfen." Die Friedhofschefin klopft auf Holz: "Noch sind alle da!" Das Görlitzer Krematorium arbeitet am Limit. Bildrechte: MDR / Uwe Walter

Ein ungemütlicher Wind fegt in Görlitz über die alten Grufthäuser am alten Friedhof und über die Gräber des Neuen Friedhofs. Über einen breiten Sandweg laufen ein paar schwarz gekleidete Menschen. Sie sind auf dem Weg zu einer Beerdigung. Es sind die Angehörigen des Verstorbenen und durch die Corona-Pandemie ist es für sie ein besonders schwerer Gang. "Man kann nicht richtig Abschied nehmen", sagt einer der Trauergäste. "Der Verstorbene ist in Görlitz beliebt und bekannt gewesen und normalerweise wären viele gekommen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen", ergänzt seine Begleiterin.

Kleine Trauergesellschaft am Krematorium. Nur zehn Personen sind erlaubt. Bildrechte: MDR / Uwe Walter Es gibt Menschen, die wollen Abschied nehmen und können es nicht, denn sie dürfen derzeit hier nicht rein. Das ist schade! Trauernde Görlitzer Friedhof

Tränen bleiben in der Mund-Nasen-Bedeckung hängen, die Ränder der Maske werden nass. Die Zahl der Trauergäste ist derzeit laut Sächsischer Corona-Schutz-Verordnung auf zehn Personen und damit auf den engsten Familienkreis beschränkt. Dabei spielt die Art der Bestattung keine Rolle.

Jeder stirbt für sich allein

Im Landkreis Görlitz und in der Stadt sind es vorwiegend ältere Menschen, so um die 80 Jahre alt, die zur Zeit im Krematorium eingeäschert werden müssen. Auch wenn Evelin Mühle seit Jahren mit dem Sterben und dem Tod vertraut ist - die Corona-Pandemie geht auch ihr an die Nieren.

Es ist ein einsames Sterben! Wenn jemand am Bett sitzen kann, dann ist er vermummt. Das sind nicht wir, Mensch sein ist anders und das macht es auch so traurig. Evelin Mühle Leiterin Görlitzer Friedhof