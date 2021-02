Der Polizei in Görlitz ist ein Schlag gegen die gewerbsmäßige Betrugskriminalität gelungen. Wie die Behörde am Montag mitteilte, wurde bereits vergangene Woche ein Tatverdächtiger auf frischer Tat gefasst. Als der 33-Jährige unberechtigterweise versuchte ein Paket aus einem Paketshop in Weinhübel abzuholen, klickten die Handschellen. Offenbar hatte der Mann aus Görlitz zuvor die Daten einer anderen Person ausgespäht und diese dann für die Bestellung eines Beamers im Wert von etwa 515 Euro genutzt. Dabei verwendete er eine gefälschte Abholvollmacht sowie den Ausweis einer weiteren Person, um an die Ware heranzukommen, so die Polizei. Nach aktuellem Kenntnisstand praktizierte er diese Methode nicht zum ersten Mal.